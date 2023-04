Chernobyl: oggi il ricordo del disastro nucleare di 37 anni fa nell’ex Russia ora in Ucraina

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Oggi 26 Aprile 2023, cade il 37º anno del disastro di Černobyl' fu un incidente nucleare avvenuto in Unione Sovietica nel 1986 nel reattore nº 4 della centrale nucleare di Černobyl. La storia passata colloca quel 26 aprile del 1986, il guasto del reattore numero 4 nella centrale che oggi è in Ucraina e all'epoca in Unione Sovietica. Fu causato il peggiore disastro nucleare della storia. Nel corso di un test di controllo, un errore umano provocò la fusione del nocciolo, causando una nube radioattiva che, per via delle condizioni meteorologiche, si diffuse in buona parte d'Europa nei giorni successivi. Oggi a preoccupare in Ucraina è la centrale di Zaporizhzhia in mano alla Russia dopo la loro occupazione. I ricordi, in Ucraina, sono ancora vivi a 37 anni di distanza da quel tragico giorno. Ancora oggi la nazione europea sfrutta però l'energia prodotta dall'atomo, e ospita sul proprio territorio la più grande centrale nucleare del continente, quella di Zaporizhzhia. - (PRIMAPRESS)