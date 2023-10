Caso Ustica: domani al Copasir l’audizione dell’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato sull’ipotesi missile francese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 3 ottobre al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,verrà ascoltato l'ex premier Giuliano Amato. La convocazione, fissata per le 13.30, dovrebbe è legata all'intervista di un mese fa nella quale Amato accreditò la pista del missile francese per la strage di Ustica. "La versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese. Si voleva far la pelle a Gheddafi",ma "fu avvertito". "La Francia non ha mai fatto luce". Il missile contro il Mig libico "finì per colpire il Dc9 dell'Itavia". - (PRIMAPRESS)