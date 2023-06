Caso Emanuela Orlandi: via libera per la Commissione parlamentare d'inchiesta. Ora il provvedimento arriva nell'Aula

(PRIMAPRESS) - ROMA - La commissione affari costituzionali del Senato ha dato il via libera all'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, le due adolescenti delle quali non si hanno notizie dal 1983 e che nei giorni scorsi aveva alzato il livello delle polemiche tra la famiglia Orlandi e il Vaticano, ma con una rcucitura delle incomprensioni. La decisione è stata raggiunta all'unanimità. Ora il provvedimento, già approvato alla Camera, passerà il aula al Senato per l'approvazione definitiva. La commissione ha dato mandato al relatore Andrea De Priamo di riferire in aula. - (PRIMAPRESS)