CardioRace: oggi e domani a Roma la gara per la sensibilizzazione delle ricerche cardiovascolari

ROMA - Oggi 30 settembre e domenica 1° ottobre, nella location dell'Ippodromo "Capannelle" di Roma, torna CardioRace , la manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore organizzata sotto l'egida dell'Inrc, Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari. CardioRace rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra ogni anno il giorno 29 settembre. L'organizzazione generale è della DreamCom, società di comunicazione e organizzazione di eventi nel settore salute. L'organizzazione tecnica delle gare podistiche è affidata all'Associazione sportiva Acsi Italia Atletica. L'evento, giunto alla VII edizione, vede la partecipazione di numerosi enti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione di servizi di consulenza gratuita ai visitatori.Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Numerosi aspetti riguardanti gli stili di vita, come fumo, dieta, sedentarietà e consumo di alcolici, sono corresponsabili di questo quadro. Ogni anno il fumo di sigaretta uccide più di 1,2 milioni di persone, e per 450 mila fumatori la causa del decesso è un evento o una malattia cardiovascolare. "La Regione Lazio sta lavorando molto per la promozione di corretti stili di vita che agiscano concretamente sulla salute dei cittadini. È importante diffondere la cultura dello sport, soprattutto fra le giovani generazioni. Recependo un input dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'Ufficio Scolastico Regionale abbiamo attivato il progetto "Scuole che promuovono la salute". Ogni Asl della nostra Regione, attraverso suoi referenti, sta varando con gli istituti scolastici dei progetti per accompagnare i nostri giovani ad un corretto utilizzo del loro corpo. È fondamentale che l'attività fisica, praticata a tutte le età, sia preceduta da una valutazione cardiologica che escluda eventuali rischi per la salute. Ma, il tutto, deve essere accompagnato da una corretta alimentazione". È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Lazio,, con il quale si è aperta la manifestazione, giunta alla settima edizione, in programma oggi e domani all'ippodromo "Capannelle" di Roma.