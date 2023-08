Brennero: riaperta questa sera la tratta ferroviaria al confine austriaco. Era stata chiusa per una frana

(PRIMAPRESS) - BRENNERO - Riaperta la linea ferroviaria dal versante austriaco che era stata interrotta per una frana precipitata ieri mattina a seguito dello smottamento del terreno per le grandi piogge che hanno imperversato nell'area. La tratta ferroviaria è stata riaperta alle ore 18 come si è appreso daun comunicato di Rfi. I lavori hanno permesso di ripristinare la linea liberando i binari che erano stati invasi dai detriti tra i paesi di Steinach e il confine di Stato. La ripresa della circolazione, precisa Rfi, contribuirà ad alleggerire la pressione sui valichi alpini fortemente compromessi dal maltempo. - (PRIMAPRESS)