Bologna: oggi incontro con Patrick Zaki al Rettorato dell’Università. Domenica 30 festa in Piazza Maggiore

BOLOGNA - Ieri l'arrivo in serata con un volo di linea per Patrick Zaki, lo studente universitario egiziano che ha ricevuto la grazia dal presidente al-Sisi mettendo fine ad una penosa detenzione per il giovane che oggi sarà ospite dell'ateneo bolognese per una conferenza stampa al Rettorato dell'Università insieme al rettore Molari e alla professoressa Monticelli, coordinatrice del master seguito dall'attivista egiziano. Il Comune di Bologna, ha annunciato per domenica 30 luglio, una festa pubblica in Piazza Maggiore.