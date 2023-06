Bilaterale Francia-Italia: incontro Macron e Meloni per il Trattato del Quirinale e la promozione di Expo 2030

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani sarà ricevuta dal presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. Il bilaterale programmatp per il pomeriggio di domani, prevede anche la promozione della candidatura di Roma a Expo 2030, inoltre i due presidenti, come informa lo stesso Eliseo, discuteranno dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale, la cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, che mira a fornire un quadro stabile e formalizzato per la cooperazione nelle relazioni tra i due Paesi che era stato sottoscritto il 26 novembre del 2021. Sul tavolo anche le questioni europee, le prospettive del conflitto in Ucraina e del vertice Nato che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. - (PRIMAPRESS)