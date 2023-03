Berlino, oggi il discorso di Carlo III al Bundestag: "L'Inghilterra con la Germania al fianco di Kiev"

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La prima volta di un monarca al Bundestag. Re Carlo III che ieri era arrivato a Berlino con la Regina consorte ed era stato accolto alla porta di Brandeburgo, oggi terrà il suo discorso al Parlamento tedesco ribadendo che l'Inghilterra sarà con la Germania a fianco di Kiev.

"Tutto il tempo che mi sarà concesso da re, farò tutto il possibile per rafforzare le connessioni" tra il Regno Unito e la Germania - ha detto re Carlo III nella sua prima giornata di visita a Berlino da sovrano. "Siamo fianco a fianco nel proteggere e nel promuovere i nostri comuni valori democratici. Questo è reso così chiaro oggi dal fatto che siamo uniti al fianco dell'Ucraina in difesa della libertà e della sovranità di fronte all'aggressione non provocata" della Russia, ha aggiunto il sovrano. - (PRIMAPRESS)