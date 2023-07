Autonomia differenziata: a Napoli la manifestazione Pd senza De Luca. Schlein: “Presentata legge su conflitto d’interessi”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Diciamo no a questa autonomia differenziata,siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud", assicura Elly Schlein, a Napoli per la due giorni del Pd. "L'autonomia divide il Paese e scavalca il Parlamento, è vergognoso il silenzio di alcuni governatori per fedeltà politica". La segretaria dem glissa sull'assenza del governatore De Luca. "Abbiamo presentato una legge sul conflitto di interessi,che continua a essere un problema.E lo dimostrano tante vicende che riguardano anche membri del governo". - (PRIMAPRESS)