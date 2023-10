Hamas, il duro attacco del Cancelliere tedesco Scholtz nei confronti di Abu Mazen: “Dov’è la condanna terroristica?”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Duro monito del Cancelliere tedesco Scholz nei confronti dell'assenza di posizioni da parte del presidente di Anp, Abu Mazen. La "Shoah ci impone difesa Israele. Finora non abbiamo prove tangibili che l'Iran abbia dato sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas. Ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti in territorio israeliano". Così il cancelliere tedesco Scholz. Scholz ha anche definito "vergognoso" il silenzio del presidente Anp Abu Mazen: "Dov'è la chiara condanna della violenza terroristica?", chiede. "La Shoah ci impone di difendere Israele". - (PRIMAPRESS)