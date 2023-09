Aperto a Cernobbio il Forum Ambrosetti. L’invito di Mattarella ad un futuro imprenscindibile dagli altri paesi

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO - Lavoro, demografia ed investimenti, su questi temi si apre iltradizionale Forum Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio sulle sponde del Lago di Como. Non ci sarà all'appuntamento la premier Giorgia Meloni nella storica cornice di Villa d’Este, a cui invece prenderanno parte diversi ministri del suo governo, fra cui quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, originario di Cazzago Brabbia, e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel programma non compare più l’intervento della premier, che inizialmente era stato collocato nella giornata di sabato, con la precisazione che la sua presenza non era ancora confermata.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio all'apertura dei lavori: " L'Europa è il quadro entro il quale si costruisce il nostro avvenire, con le lacune che accompagnano il processo di integrazione europea, fattore che trasforma e plasma anche il nostro modello sociale. Pace e sicurezza, così come crescita e benessere dei popoli, passano attraverso la capacità dell'Unione europea di rappresentare un fattore di stabilità e attrazione per chi crede nei valori della libertà, dell'indipendenza, della democrazia. Nessun Paese del Continente - neppure i maggiori per dimensioni o reddito - può pensare a un futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla realtà e, prima ancora di un'illusione, un atto controproducente.