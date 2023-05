Alluvione Emilia Romagna: interventi per 10 milioni di euro con la “dichiarazione dello stato d’emergenza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'approvazione di ieri del Consiglio dei Ministri, dello stato d'emergenza chiesto dal governatore Bonaccini per l'Emilia Romagna, flagellata dal maltempo che ha colpito la regione, saranno erogati con urgenza 10 mln di euro per gli interventi immediati alle infrastrutture danneggiate. Per gli interventi è stato incaricato il commissario per la siccità, Nicola Dell'Acqua. - (PRIMAPRESS)