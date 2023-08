Albania: è caccia ai turisti italiani a cui la premier Meloni ha saldato il conto al ristorante

(PRIMAPRESS) - ROMA - la vicenda del conto non pagato da turisti italiani ad un ristorante di Berat in Albania e saldato con i fondi personali della premier Giorgia Meloni, potrebbe non risolversi archiviandola come una bravata dei nostri connazionali. Se la Presidente del Consiglio, per i buoni rapporti istituzionali e relazionali con l'Albania, ha voluto "cancellare" il debito come precisato in una nota dell'Ambasciata italiana a Tirana, non è affatto escluso che il gruppo che è andato via dal ristorante senza pagare verrà individuato per la restituzione delle somme anticipate dalla premier mentre era in vacanza in quei giorni in Albania. - (PRIMAPRESS)