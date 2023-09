Al Forum Ambrosetti di Cernobbio il video-messaggio di Zelensky: "La Russia nasconde debolezza"

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO - "Non abbiamo mai avuto dubbi sul fondamentale sostegno dell'Italia all'Ucraina, e la ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato". Così il presidente Zelensky in video al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "E'il momento delle decisioni forti per la sicurezza globale", ha aggiunto, ringraziando anche l'Ue."La Russia bombarda le nostre case e crea caos in Africa ma questo non mostra forza, nasconde solo debolezza. Il nemico crea caos per prendersi ciò che non è suo". E morte di Prigozhin mostra che "è impossibile negoziare con Putin: non mantiene parola". - (PRIMAPRESS)