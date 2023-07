Agrigento: arrestato un 38enne recidivo per uso di materiale video pedopornografico

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Arrestato in provincia di Agrigento un 38enne che aveva un archivio di circa 10mila file con scene di violenze ses- suali su bambini, alcuni dei quali molto piccoli. L'uomo era stato già condannato e detenuto in passato per abusi su minori. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Postale, in collaborazione con le polizie straniere, Europol ed Interpol. - (PRIMAPRESS)