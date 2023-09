Aggressione Anzio: accusa di tentato omicidio per i gemelli 20enni arrestati che ieri hanno investito un 19enne

(PRIMAPRESS) - ANZIO Sono stati fermati due giovani, due gemelli di 20 anni, per il pestaggio del 19enne avvenuto ieri ad Anzio (Roma). Sono accusati di tentato omicidio I due hanno aggredito ieri in pieno centro il 19enne,che li aveva rimproverati perché correvano troppo con l'auto Dopo averlo picchiato,lo hanno investito con la macchina. Il giovane ha riportato lesioni al viso e una contusione polmonare. E' ricoverato. Le sue condizioni sono in miglioramento. - (PRIMAPRESS)