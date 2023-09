Aerei: oggi 8 settembre sciopero 24 ore delle società di handling e personale di terra

(PRIMAPRESS) - MILANO – Disagi in vista oggi 8 settembre per chi viaggia in aereo. Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori delle società di handling e il personale di terra. Le compagnie aeree dovranno avvisare i viaggiatori in caso di cancellazione o riprogrammazione dei voli. Sul proprio sito Ita ha reso disponibile l’elenco dei voli cancellati, oltre 30. L’azienda ha informato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il 55% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero. - (PRIMAPRESS)