Addio a Vittorio Prodi (86 anni), il fisico ed ex europarlamentare fratello di Romano

E' morto dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fisico,ex parlamentare europeo, fratello di Romano. Aveva 86 anni. Nato nel 1937, laureato in fisica,è stato professore all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Alla carriera accademica ha affiancato l'impegno politico:presidente della Provincia di Bologna (1995- 2004), europarla- mentare (2004-2014).E' stato anche presidente dell'Azione cattolica bolognese Un nuovo grave lutto per Romano Prodi, dopo la recente scomparsa della moglie.