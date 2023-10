A Rai Italia con Luca Mazzà i nuovi venti di guerra che rendono urgenti le risorse della difesa nel mondo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venti si guerra nel mondo con gli orrori e le conseguenze come quelli dell’attacco terroristico di Hamas a Israele. Il numero dei conflitti armati, e di quelli che sembravano sopiti è quasi dimenticati, stanno riesplodendo in più latitudini tracciando nuove mappe della geopolitica. All'improvviso le risorse destinate alla difesa su scala globale stanno diventando centrali nei bilanci dei governi. Sono questi alcuni degli argomenti della puntata di “Punti di Vista”, in onda su Rai Italia nel mondo, Rai Italy-RaiPlay e su Rai2 il giovedì dopo mezzanotte e trenta. In studio, con la conduzione di Luca Mazzà, Riccardo Sessa, ex ambasciatore e oggi Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Sioi); Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare; Anna Maria Bagaini, analista del centro Studi di Politica Internazionale (Ispi) da Londra. E la testimonianza di chi in modo volontario presta la sua opera in zone ad alto rischio: a “Punti di Vista” Michela Paschetto, Direttrice Clinica di Emergency. - (PRIMAPRESS)