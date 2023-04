Viaggio del Papa in Ungheria nel suo 41º Pontificato. Prima di lui Giovanni Paolo II

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Inizia oggi il viaggio apostolico del Papa in Ungheria. Saranno 3 giorni che cadono con il suo 41º Pontificato ed è il secondo viaggio quest'anno, dopo la visita nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Francesco,che era già stato in Ungheria nel 2021, è il secondo Pontefice dopo Giovanni Paolo II a recarsi nella capitale ungherese.. A Budapest l'accoglienza ufficiale sarà in aeroporto da parte del vice primo ministro ungherese Semjen. Poi gli incontri con il presidente Novak,il premier Orban,il Corpo diplomatico e la società civile. - (PRIMAPRESS)