Uzbekistan: oggi il voto per le presidenziali. Il ruolo asiatico dell’ex repubblica sovietica

UZBEKISTAN - Aperti da questa mattina alle 8 i seggi elettorali in Uzbekistan. Il Paese più popoloso dell'Asia centrale elegge il suo presidente. Quasi 20 milioni di uzbeki sono chiamati a votare in queste elezioni anticipate fino alle 20 (le 17 ora italiana) nei 10.800 seggi elettorali di questa ex repubblica sovietica guidata dal 2016 da Chavkat Mirzioev, che punta ad un nuovo mandato.