Usa, Biden firma la legge anti-shutdown, Nel pacchetto il blocco ai finanziamenti ucraini

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Usa, Biden, ha firmato la legge approvata dal Congresso che evita il rischio shutdown, la paralisi amministrativa del governo federale. Il pacchetto approvato elimina gli aiuti all'Ucraina osteggiati da un numero crescente di rappresentanti del Partito Repubblicano. La legge finanzia il governo fino al 17 novembre prossimo. "E' una buona notizia", afferma Biden, ma gli Stati Uniti "non possono in nessun caso permettere che il sostegno americano all'Ucraina venga interrotto". La firma del provvedimento è arrivata a tre ore dallo stop ai fondi per la pubblica amministrazione evitando la paralisi del Paese ma ora Biden ha già chiesto il ripristino degli stanziamenti per l'ucraina. - (PRIMAPRESS)