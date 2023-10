Ultimo giorno del summit di Granada tra conflitti Balcani, Ucraina e immigrazioni

(PRIMAPRESS) - GRANADA (SPAGNA) – Il vertice a Granada, in Spagna, che ha riunito quasi 50 leader europei, ha mosso una potenza di fuoco per una nuova strategia geopolitica alle porte dell'Europa ma che fa fatica a trovare soluzioni definitive sulla sicurezza del continente. La terza edizione della Comunità politica europea, è stata presentata dai leader Ue con Macron in testa, come un’opportunità per mediare la pace tra Armenia e Azerbaigian in guerra e allentare le tensioni nei Balcani oltre al tentantivo di risolvere il conflitto tra Russia ed Ucraina. E il fatto che i leader europei si siano radunati attorno all’ucraino Volodymyr Zelenskyy, che era a Granada per richiedere il sostegno dell’Europa ma anche per tentare di fare ulteriori pressioni verso gli Stati Uniti sugli aiuti all’Ucraina dopo che la legge dello shutdown ha eliminato qualsiasi finanziamento. Ma in tutto questo c'è anche la questione migrazioni con la premier Meloni che attende un bilaterale con la Germania dopo un confronto con Macron. Ma in questo secondo ed ultimo giorno del meeting si parlerà anche di Intelligenza Artificiale.

Si tratta del secondo giorno in cui i leader europei sono riuniti in Andalusia, dopo il summit della Comunità politica europea di ieri, che ha raccolto 45 capi di Stato o di governo, tra Al termine della riunione è prevista una Dichiarazione di Granada sulla quale, tuttavia, pesano ancora i veti di Polonia e Ungheria sul fronte migranti. Il vertice fa seguito alla visita all'Alhambra - seguita da una cena - da parte dei leader. Ad accoglierli il re Felipe e la regina Letizia. Felipe, dopo aver visto Zelensky, ha tenuto un intervento davanti ai suoi ospiti, facendo appello "ad una pace vera" in Ucraina ed esaltando la storia di Granada, "esempio di fusione culturale" in Europa.

Ma chi sono i paesi che hanno preso parte al summit? EU member states,Albania,Andorra,Armenia,Bosnia and Herzegovina,Georgia,Iceland,Kosovo*,Liechtenstein,Moldova,Monaco,Montenegro,North Macedonia,Norway,San Marino,Serbia,Switzerland,Ukraine e United Kingdom. - (PRIMAPRESS)