Ucraina: Zelensky sostituisce il corrotto ministro della Difesa Reznikov con l’uzbeko Umerov

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Oleksij Reznikov da ministro della Guerra ucraino a possibile ambasciatore nel Regno Unito. Potrebbe essere questa la nuova funzione dell'ex ministro della Difesa Reznikov sostituito da presidente ucraino Zelensky con il 41enne Rustem Umerov, capo del Fondo del demanio statale in Ucraina. La versione ufficiale del premier ucraino Zelensky sul cambio di guardia: Reznikov "ha vissuto più di 550 giorni di guerra. Credo abbia bisogno di nuovi approcci e altre forme di interazione sia con i militari sia con la società. Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato (ndr:riferito alla nomina di Umerov", Ma la versione no ufficiale del cambio è che Reznikov era stato accusato di corruzione su forniture militari a prezzo gonfiato. Ma la penuria di uomini a disposizione ha consigliato di non mettere completamente da parte Reznikov che assumerà l'incarico di Ambasciatore nel Regno unito. - (PRIMAPRESS)