Turchia: oggi al voto. L’ultima sfida di Erdogan e l’apertura del CHP all’uso del hjiab

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Si sono aperte questa mattina le urne per il voto presidenziale in Turchia. Si rinnova sia il presidente che il parlamento per un mandato di cinque anni. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan sta affrontando la più grande sfida politica del suo governo ventennale. Se nessun candidato ottiene più della metà dei voti al primo turno di votazioni, si terrà il ballottaggio del 28 maggio. Le questioni elettorali chiave sono: economia, terremoti, fuga di cervelli, rifugiati, valori e identità. Proprio sull'identità e al conservatorismo si sta assistendo ad una virata dell'opposizione verso l'apertura discrezionale all'hijab. Il CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il più antico della Turchia, ha messo da parte la sua ferma posizione laica e ha invertito la sua opposizione di lunga data all'hijab negli ultimi anni, e ora promette che il diritto di indossare il velo sarà protetto.

Fa parte dello sforzo del partito per ampliare la sua coalizione per includere ampi segmenti della società che sono conservatori e religiosi. “Il CHP è diventato più morbido sulla libertà religiosa. Oggi non oserebbero sostenere un simile divieto. Le persone sono più istruite e consapevoli dei loro diritti”, ha detto ad Al Jazeera Esin, una lavoratrice di un salone di bellezza che indossa l'hijab, mentre passeggiava con la sua amica nel quartiere Karakoy di Istanbul. - (PRIMAPRESS)