Torino-Lione, scontri violenti in Francia tra No-Tav e poliziotti: 50 feriti, alcuni in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - È di 50 feriti Il bilancio della giornata di scontri nella valle della Maurienne, nella Savoia francese, fra militanti no-Tav e forze dell'ordine. Sei manifestanti sono ora ricoverati in ospedale, due dei quali in condizioni gravi. Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha anche dato notizia di 12 esponenti delle forze dell'ordine che sono stati feriti. La forte presenza di poliziotti alla manifestazione contro il cantiere della linea alta velocità Torino-Lione non è riuscita a fare da deterrente ai violenti scontri. - (PRIMAPRESS)