Sudan: occupato il palazzo presidenziale di Khartum. È golpe delle forze FSR

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Occupato questa mattina il Palazzo presidenziale di Khartum in Sudan con un colpo di stato delle forze di supporto rapido (FSR) del generale Mohamed Hamdane. Il palazzo presidenziale è stato preso dalle truppe del capo dell'esercito Abdel Fattah al-Burhane, che ha governato de facto il Sudan dopo il putsch dell'ottobre 2021. Nel suo terzo "comunicato al popolo" di questa mattina, il gruppo di paramilitari composti da ex miliziani del Darfur affermano di detenere oltre al palazzo presidenziale" anche l'aeroporto di Khartoum", così come molte altre "basi in diverse province". - (PRIMAPRESS)