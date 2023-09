Sisma Marocco: oltre 300 le vittime. Crollate le mura della Medina. La solidarietà di Meloni

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7 della scala Richter, nella regione marocchina di Marrakech ha provocato oltre 300 morti e 150 i feriti,ma si tratta di un bilancio è ancora provvisorio. L'epicentro è stato rilevato a sudovest di Marrakech, ma il sisma è stato avvertito lungo tutta la dorsale dell'Atlante, fino a Casablanca e Rabat, e all'Algeria. Ingenti i danni materiali.Paura soprattutto nella medina di Marrakech: parti delle mura che circondano il centro storico sono crollate, così come alcune abitazioni. Crolli anche in altre città. Migliaia in strada in preda al panico.

Pieno sostegno al Marocco è arrivato dal presidente del Consiglio, Meloni impegnata a New Delhi per il vertice G20: "vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino", e annuncia "la piena disponibilità dell'Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "L'Italia è pronta ad aiutare", ha scritto su X il ministro degli Esteri, Tajani. - (PRIMAPRESS)