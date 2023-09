Scontri a Teheran nel giorno del ricordo di Amini. Spari e arresti sui manifestanti

(PRIMAPRESS) - TEHERAN - Agenti sparano su manifestanti durante una manifestazione a Teheran in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa Amini -la giovane morta dopo l'arresto per non aver indossato "correttamente"il velo. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro i manifestanti. Alcuni manifestanti sono stati arrestati e questa mattina era stato arrestato il padre di Mashsa ma non se ne conoscono ancora le motivazioni. È stato Impedito l'accesso ai cimiteri dove sono sepolti i manifestanti uccisi negli scontri avvenuti durante le proteste dello scorso anno. Decine di arresti anche nel Kurdistan iraniano.Il governo parla"di affiliati a gruppi terroristi",pronti"a sabotare" - (PRIMAPRESS)