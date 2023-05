Sacerdoti pedofili: una lettera del presidente boliviano Luis Arce scuote il Vaticano

(PRIMAPRESS) - BOLIVIA - Il presidente boliviano Luis Arce ha inviato una lettera a Papa Francesco per informarlo delle accuse di abusi sessuali e pederastia nei confronti di diversi sacerdoti e per chiedere una revisione congiunta dei precedenti dei sacerdoti stranieri entrati nel Paese. "Questa situazione ha provocato profondo dolore, ripudio e frustrazione nella popolazione boliviana, sentimenti che condivido come capo di Stato del mio Paese", ha scritto Arce nella lettera aggiungendo di aspettarsi qualcosa di più di "comunicati" dal Papa. - (PRIMAPRESS)