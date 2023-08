Russia: il capo della Wagner, Prigozhin sarebbe morto nell’incidente del jet a Tver

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il capo dello squadrone Wagner sarebbe morto nel Jet precipitato oggi in Russia. Sono stati recuperati 8 corpi dai rottami del velivolo nella regione russa di Tver, dove si è schiantato il jet privato sul quale viaggiava Evgheni Prigozhin. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza citati dall'agenzia Ria Novosti. Tra i passeggeri a bordo del jet del capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin precipitato oggi in Russia ci sarebbe stato anche il suo numero due e cofon- datore del gruppo mercenario, Dmitry Utkin. Lo scrive il Kyiv Post che cita- canali Telegram russi, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Secondo il canale Telegram vicino a Wagner, Grey Zone, "il jet Embraer Legacy 600 di proprietà di Prigozhin,è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo "Prima che l'aereo si schiantasse,i re- sidenti locali hanno sentito due raffi che di caratteristiche difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, co sì come dalle parole di testimoni oculari diretti",scrive Grey Zone nel messaggio pubblicando alcune immagini e video dell'aereo che cade e dei rottami.

Il capo del gruppo Wagner, eroe della Russia, un vero patriota della sua Patria, Eugeny Viktorovich Prigozhin,è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all'inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!" Lo scrive il canale Telegram 'Grey zone', legato alla Wagner confermando di fatto la notizia che tra le vittime del jet precipitato in Russia c'era il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner. Ma sono in molti a voler ulteriori conferma della notizia. - (PRIMAPRESS)