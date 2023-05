Roma: Concertone 1º Maggio: dal ricordo di Lorenzo Parelli alla musica di Ligabue e Ariete

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tradizionale concertone del 1º Maggio di Piazza San Giovanni a Roma con la conduzione di Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio si è aperto nel ricordo di Lorenzo Parelli, il diciottenne di Morsano di Strada, studente dell'istituto Bearzi di Udine, morto a gennaio del 2022 in una azienda dove stava completando il percorso di formazione.

Insieme ad Ambra, sul palco di piazza San Giovanni sono saliti anche i genitori di Lorenzo, Maria Elena e Dino Parelli, che dicono: "Siamo qui per dedicare un pensiero a Lorenzo", prima di far circolare tra i ragazzi la carta di Lorenzo, nata con la volontà che tragedie come quella di Lorenzo non si ripetano. "Lui vi direbbe: abbiate cura della vita. Se Lorenzo fosse qui ci direbbe che la vita è sacra e dobbiamo onorarla. La sicurezza non ha colore nè bandiera, è di tutti, è una responsabilità collettiva di ognuno di noi".

Poi inizia la musica. Tocca all'Orchestraccia aprire ufficialmente la diretta tv del Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma con una versione rivisitata dell'Inno d'Italia prima e con l'immancabile Bella Ciao

Fra le esibizioni quelle di Ligabue che ritorna al Concertone dopo 17, Emma, Piero Pelù. Ma la scaletta ha spaziato da Lazza, Tananai, Ariete, e Mr. Rai re di TikTok. Massimo Bonelli direttore artistico da nove anni del Concertone, ha definito il cast di un Primo Maggio che vuole parlare ai giovani.