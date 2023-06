Ribellione Wagner, Putin: “Difenderemo il nostro Stato da qualsiasi tradimento”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento".Così il presidente russo Putin, parlando in diretta tv alla nazione dopo la ribellione del capo della Wagner, Prigozhin. "Adesso si decide il destino del nostro popolo", ha aggiunto. "Gli interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e della causa che le nostre forze armate stanno combattendo", ha affermato Putin."Tutti coloro che sono andati sulla via del tradimento saranno puniti(...).Le forze armate hanno ricevuto gli ordini".

Tutto l'Occidente è contro di noi "Le forze armate e altri organi statali hanno ricevuto gli ordini necessari, ulteriori misure antiterrorismo vengono ora introdotte a Mosca" e in altre aree russe. "Saranno intraprese azioni decisive per stabilizzare la situazione" a Rostov che "rimane difficile". Così il presidente Putin dopo la ribellione del capo della Wagner Prigozhin. "La Russia sta lottando duramente per il suo futuro,respingendo l'aggressione dei neonazisti e dei loro padroni.L'in- tera macchina militare,economica,informativa dell'Occidente è contro di noi". - (PRIMAPRESS)