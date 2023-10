Profughi Gaza: Blinken chiede all’Egitto l’apertura del Valico di Rafah anche per gli americani

(PRIMAPRESS) - GAZA - "Il Valico di Rafah sarà aperto. Gli alleati arabi degli Stati Uniti non vogliono che il conflitto tra Israele e Hamas si estenda". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Blinken al Cairo."Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto sarà aperto per gli aiuti umanitari nella Striscia-annuncia-come chiedeva l'Egitto per sbloccare l'uscita di circa 500 americani". "Stiamo lavorando con le Nazioni Unite, l'Egitto e Israele per mettere in atto un meccanismo che consenta di consegnare gli aiuti a chi ne ha bisogno", ha assicurato.

In realtà ieri Al Sisi non si era detto inizialmente disponibile all'apertura per gli americani con il doppio passaporto. "La reazione di Israele all'attacco di Hamas è andato oltre l'autodifesa e si è tradotta in una punizione collettiva: lo ha detto il presidente egiziano Al- Sisi al segretario di Stato Usa Blinken che ha incontrato al Cairo nel pomeriggio. Lo riferiscono media americani. Il presidente egiziano ha anche affermato di essere contro gli attacchi a qualsiasi civile nel conflitto in corso - (PRIMAPRESS)