Papa in Portogallo: "Mancano rotte coraggiose di pace. Dove naviga l'Europa e l'Occidente?

"Sono felice di essere a Lisbona, città dell'incontro che abbraccia vari popoli e culture e che diventa in questi gior- ni ancora più universale: diventa, in un certo senso, la capitale del mondo". Così Papa Francesco nel suo discorso alle autorità del Portogallo. Poi:"Sogno un'Europa, cuore d'Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra" ma il Santo Padre aggiunge: "Mancano rotte coraggiose di pace" e pone un interrogativo globale: "Verso dove navigate, Europa e Occidente, con lo scarto dei vecchi, dei muri col filo spinato, delle stragi in mare e le culle vuote?".