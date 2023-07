Palestina: ancora vittime civili a Janin per i raid israeliani. L’Onu sollecita i diritti umanitari

(PRIMAPRESS) - PALESTINA - Si fa sempre più preoccupante la situazione in Palestina per i raid dell'esercito israeliano. A Jenin è salito a 10 il numero di palestinesi uccisi negli attacchi ancora in corso in Cisgiordania. Il nuovo bilancio arriva dalla Sanità palestinese, che riferisce anche di oltre 100 feriti (20 in modo grave). Confermata anche l'uscita dal campo profughi di tremila dei 18mila abitanti. L'esercito israeliano ha negato con forza di aver ordinato ai residenti l' abbandono del luogo ed ha definito la notizia "infondata".

Il segretario generale dell'Onu,Antonio Guterres, si è detto "profondamente preoccupato per gli sviluppi a Jenin". In una nota di un portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq, ha spiegato che "tutte le operazioni militari devono essere condotte nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale". In seguito "all'aggressione israeliana in corso a Jenin", la leadership palestinese ha deciso di interrompere tutti i contatti e gli incontri con la parte israeliana. Netanyahu:"Operazione pro- seguirà fino al suo completamento". - (PRIMAPRESS)