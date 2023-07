Pakistan: sale a 73 il numero dei morti e 200 feriti vittime della bomba esplosa a Khar

(PRIMAPRESS) - KHAR (PAKISTAN) - La potente bomba esplosa oggi in una manifestazione politica di sostenitori di un religioso e leader politico intransigente nel distretto nord-occidentale di Bajur, ha provocato almeno 73 persone e quasi 200 ferite, compresi bambini, in uno dei peggiori attacchi degli ultimi anni.

L'alto ufficiale di polizia Nazir Khan ha detto che il congresso dei lavoratori del partito Jamiat Ulema Islam di Maulana Fazlur Rehman si stava svolgendo alla periferia di Khar, la capitale del distretto di Bajur, quando è avvenuta l'esplosione. Il video dell'AP mostrava persone ferite che venivano portate via dalla scena nel caotico seguito all'esplosione.

Bajur era un rifugio per i militanti islamici. È l'ex roccaforte dei talebani pakistani, noti come Tehreek-e-Taliban Pakistan, o TTP, un gruppo militante che è uno stretto alleato del governo talebano dell'Afghanistan. Il TTP è stato negli ultimi anni sgomberato dall'area a seguito di operazioni dell'esercito pakistano.

In una dichiarazione inviata all'Associated Press, il TTP ha condannato l'attentato, affermando che mirava a mettere gli islamisti l'uno contro l'altro. Anche Zabiullah Mujahid, portavoce dei talebani afgani, ha condannato l'attentato. "Tali crimini non possono essere giustificati in alcun modo", ha detto in un messaggio sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter. - (PRIMAPRESS)