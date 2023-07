Olanda: cade su immigrazione e ricongiungimenti il quarto governo Rutte

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Il governo Rutte IV è caduto. I colloqui sull'asilo dei migranti che si trascinano da me sihanno lacerato la partnership tra VVD,D66,CDA e CU. La crisi apre la strada a nuove elezionI, probabilmente in autunno. I partiti di governo sono in completo disaccordo sulle misure di asilo e sulla legge sull'immigrazione. Soprattutto tra VVD e CU c'è stato un duro scontro sulle misure per limitare il ricongiungimento familiare. Le differenze si sono rivelate inconciliabili. - (PRIMAPRESS)