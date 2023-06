Morte Berlusconi: a Strasburgo bandiera italiana a mezz’asta. Metsola (Ue): “Protagonista europeo”

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - La bandiera italiana sventola a mezz'asta anche davanti alle sedi del Parlamento europeo per la morte di Silvio Berlusconi."A nome del Parlamento europeo desidero porgere le nostre condoglianze ai suoi figli, alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo assieme ad alcuni eurodeputati del Ppe e al presidente del gruppo dei popolari Manfred Webe. “Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia”, ha detto Metsola, è stata lei la prima a firmare il registro delle condoglianze all'ingresso dell'Aula. "Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto sulla nostra società ma è innegabile che è l'uomo che ha lasciato il segno".

Tra gli interventi commossi quello del capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello: "Silvio non è uscito dalla storia italiana. I suoi insegnamenti resteranno tra di noi e peri nostri figli. L'insegnamento della libertà, da lui impartito, resterà per l'Italia e l'Europa. Silvio ci ha insegnato a vivere con il sole in tasca". Presente anche il ministro per gli Affari Ue, il Sud la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto che ha portato, "a nome del governo italiano", le sue condoglianze alla cerimonia. c'era l'intero centrodestra italiano ma anche i rappresentanti di tutte le delegazioni degli altri partiti italiani rappresentanti a Strasburgo e rappresentanti del PPE. - (PRIMAPRESS)