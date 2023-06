Grecia: Mitsotakis rivince le elezioni ma questa volta ottiene la maggioranza piena

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Il partito conservatore di Kyriakos di Mitsotakis si aggiudica il mandato pieno per il governo del paese con un progetto di economia finanziaria ma anche un approccio meno permissivo nei confronti dell'immigrazione tanto da non far pesare sulla sfida elettorale il disastro del rovesciamento del barcone di migranti al largo delle coste del Peneponneso e con l'imbarazzante gestione della guardia costiera ellenica. Mitsotakis ha rimesso in gioco l'elezione conquistata 5 settimane fa perchè i numeri in parlamento lo avrebbero tenuto sempre sul filo del rasoio e allora decide per il ritorno alle urne con un cambio in corsa di legge elettorale. Ora i 45 seggi conquistati lo lasceranno governare in sicurezza. - (PRIMAPRESS)