Missione Tunisi Ue, von der Leyen: “Pronto un memorandum”. Meloni: “Conferenza migrazioni”

(PRIMAPRESS) - TUNISI - Si è concluso con un punto stampa l'incontro a Tunisi con il presidente Saied e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Rutte. Von der Leyen ha parlato di una collaborazione strategica tra l'Unione Europea e la Tunisia verso un progetto di digitalizzazione dell'area e di piani per la produzione di energia con un accordo di cui sono state gettate le basi oggi. Giorgia Meloni ha auspicato "che questo memorandum tra UE e Tunisia sia già portato all'attenzione del Consiglio Europeo di fine mese mentre l'Italia si farà promotrice di una conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo e questo sarà un ulteriore passo propedeutico verso un accordo tra Tunisia e Fonndo Monetario Internazionale". Un passo determinante per evitare un possibile default della Tunisia che come aveva detto nei giorni scorsi Meloni, sarebbe devastante per gli equilibri nel Mediterraneo. - (PRIMAPRESS)