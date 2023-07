Milano: domate le fiamme nella RSA dove sono morti 6 anziani. Sala”Bilancio pesante”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono state spente dai vigili del fuoco le fiamme che hanno avvolto una casa per anziani in via dei Cinquecento a Milano e che hanno causato 6 vittime. L'incendio si era propagato nella notte nella Casa per coniugi, una struttura residenziale per anziani che oltre a non dare scampo a 6 degli ospiti ha coinvolto 81 feriti, 2 dei quali versano in gravissime condizioni. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute 11 ambulanze. Da accertare le cause dell'incendio. Al momento si esclude la matrice dolosa. La Casa per coniugi è una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla altre 300 strutture in 11 Regioni. "Sei morti sono un bilancio pesantissimo oltre alle persone in ospedale con una situazione delicata. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala arrivato per un sopralluogo alla Rsa Casa dei Coniugi. "Dopo una segnalazione di una persona di servizio, l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo" ha detto il sindaco, sottolineando che le"fiamme sono state limitate ad una stanza. Sulle cause:"non credo saggio fare ipotesi" - (PRIMAPRESS)