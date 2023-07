Migranti: Papa,10 anni dal viaggio a Lampedusa: “La Chiesa si impegni per i dimenticati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - A 10 anni dal suo viaggio a Lampedusa, Papa Francesco invia un messaggio all' arcivescovo di Agrigento, ricordando il ripetersi "di morti d'innocenti nel Me diterraneo. "E' un grido doloroso e assordante,che non può lasciarci indifferenti". Le stragi in mare sono "la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l'altro", dice Francesco. Richiama tutti a "dare prova di solidarietà e condivisione". E la Chiesa "si adoperi con sollecitudine per porsi sulle rotte dei dimenticati". - (PRIMAPRESS)