Migranti, Meloni: “Qui per un senso di responsabilità dell’Europa”. Von der Leyen: i 10 punti UE

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - "Questa visita qui a Lampedusa deve essere letta come un senso di responsabilità dell’Europa verso se stessa". Così ha esordito la premier Meloni nella visita della delegazione Ue con Ursula von der Leyen e la Commissaria Johansson. "Questo è un problema che va affrontato da tutti e la presenza della presidenza di von der Leyen ne è la risposta. Ho sempre trovato la presidente molto collaborativa ma bisogna che non solo una parte dell’Europa collabori ad una soluzione. I flussi che l’Italia sta gestendo non sarà mai la soluzione con la redistribuzione in Europa. La soluzione è impedire le partenze all’origine. Quali sono queste soluzioni: lotta più incisiva ai trafficanti, quote di immigrazione concordate, efficace missione di contrasto navale e coinvolgimento delle Nazioni Unite. Bisognerà ora anche intervenire sulla realizzazione del memorandum che abbiamo firmato con la Tunisia. Sono i temi che porteremo al prossimo Consiglio europeo di ottobre augurandomi che sia ampiamente condivisa. Nel consiglio dei ministri di domani mattina attiveremo il meccanismo immediato dei rimpatri".

"Noi abbiamo un obbligo di garantire i flussi con una risposta coordinata senza far entrare nell'Unione Europea i trafficanti" - ha dichiarato la von der Leyen. " Quelli che non hanno diritto di restare in Ue verranno rimandati indietro nei loro paesi d'origine. Dobbiamo migliorare i nostri sforzi per combattere i trafficanti con il sistema Frontex e dialogando con i paesi coinvolti. E Frontex dovrà essere migliorata per la sorveglianza aerea e navale ed inoltre creare i corridoi umanitari controllati". - (PRIMAPRESS)