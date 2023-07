Manovre militari di Russia e Cina nel Mar di Giappone per la “salvaguardia rotte strategiche”

(PRIMAPRESS) - MOSCA/PECHINO - Le forze navali e aeree cinesi e russe parteciperanno a un round di manovre militari congiunte nella regione centrale del Mar del Giappone, se- condo quanto riferito dal quotidiano ufficiale Global Times. Le manovre, organizzate dal Northern Theatre Command of the People's Liberation Army (PLA, l'esercito cinese), hanno come tema "la salvaguardia della sicurezza delle rotte marittime strategiche". - (PRIMAPRESS)