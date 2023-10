Manovra economica: si del CdM per la legge di bilancio da 24 miliardi con occhio ai più deboli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Manovra economica da 24 miliardi approvata in Consiglio dei Ministri. "E' una manovra che considero molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su grandi prio- rità continuando a seguire la visione che il governo ha messo da inizio mandato, nonostante il quadro complesso": così la premier Meloni dopo il CdM che ha approvato la Legge di bilancio. "Lo abbiamo fatto a tempo di record -aggiunge- a dimostrazione dell'unità vedute del CdM che sostiene il governo. Dal rafforzamento del taglio del cuneo "beneficio per tutti" e più 100euro in busta paga per i redditi medio-bassi". - (PRIMAPRESS)