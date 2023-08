Manovra di rigore. Meloni: “Pochi soldi da spendere bene”. Il 27 settembre il Nadef alle Camere

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sarà una politica di rigore. Ci sono pochi soldi è bisognerà spenderli bene". A dirlo è là premier Giorgia Meloni. Il governo, inoltre, conferma il taglio del cuneo fiscale. Si parla di una finanziaria da 30 miliardi. Da anticipazioni di fonti governative, ci sarebbe l'accordo per l'ingresso del al Mef nella nuova società per la rete di Tim. Affondo sul Superbonus che il governo segna come la più grande truffa ai danni dello Stato". Giorgetti: "Cercheremo di rispettare gli obiettivi del deficit". Entro il 27 settembre la Nadef sarà presentata alle Camere. Opposizioni sul piede di guerra - (PRIMAPRESS)