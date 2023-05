Maltempo: tre vittime e dispersi in Emilia Romagna. Rischio chiusura A14 per allagamenti

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Mentre il maltempo nella Regione Emilia Romagna avrebbe già provocato tre vittime, le continue piogge in corso hanno allagato ampie porzioni di A14 tanto da ipotizzare chiusure parziali . Le piogge stanno "determinando diffusi allagamenti nell'area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l'acqua ha raggiunto il piano viabile". Lo comunica Autostrade per l'Italia che "sconsiglia" il transito e non esclude "di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14 tra Castel San Pietro e Cattolica". A Bologna "esondazione rilevante del torrente Ravone". Cittadini invitati a limitare "al massimo gli spostamenti". - (PRIMAPRESS)