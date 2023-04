La veglia del Lucernario e la Santa Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - La lunga veglia della vigilia di Pasqua con il Papa che ha dato inizio alla “madre di tutte le vigilie” come l’ha definita sant’Agostino, guidando il rito del Lucernario, con la benedizione del fuoco nuovo e l’accensione del cero pasquale. Poi, all’ingresso in Basilica della processione di tutti i concelebranti, alla terza intonazione del “Lumen Christi” del diacono, dopo le candele di Francesco e dei fedeli, vengono accese tutte le luci. Al canto dell'Exultet che annuncia la Risurrezione, segue la Liturgia della Parola con letture dell'Antico e del Nuovo Testamento, e la Liturgia battesimale. Otto i catecumeni di età adulta ai quali vengono amministrati prima il battesimo e poi la confermazione, sacramenti dell'iniziazione cristiana: tre vengono dall’Albania, due dagli Stati Uniti e gli altri da Italia, Nigeria e Venezuela. Il Pontefice presiede la Veglia rimanendo seduto davanti all'altare che raggiunge per pronunciare l'omelia, mentre successivamente raggiungerà il fonte battesimale per amministrare i sacramenti.

Domenica 9 Aprile a Piazza San Pietro, il Santo Padre celebrerà la messa pasquale Loggia centrale della Basilica a cui farà seguito il Messaggio e la Benedizione Urbi et Orbi. - (PRIMAPRESS)