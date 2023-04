Israele: la cena del Seder di Pasqua sotto i razzi. Ancora scontri nella Vecchia Gerusalemme

(PRIMAPRESS) - Gerusalemme, nuovi scontri in moschea Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso di al-Aqsa, nella Città Vecchia di Gerusalemme. Sei persone so- no rimaste ferite. La polizia israeliana ha riferito che gruppi di giovani palestinesi, alcuni dei quali mascherati, hanno lanciato fumogeni e pietre contro le forze di polizia e hanno tentato di barricarsi nella moschea.Poco prima di mezzanotte il complesso è stato completamente sgomberato dagli agenti.

Due razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, durante la cena del Seder di Pasqua. Lo annuncia l'esercito israeliano. Un razzo è caduto all'interno della Striscia mentre il secondo è atterrato in un'area aperta vicino al confine di separazione con Israele, secondo quanto comunicato dall'esercito. Le sirene non hanno suonato nei vicini consigli locali e comunità israeliane. - (PRIMAPRESS)